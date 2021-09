Angleterre : un homme agresse un adolescent… champion de Jujitsu

Au Royaume-Uni, un jeune professionnel de Jujitsu s'est fait agresser et s'est défendu avec brio.

par Team Mouv'

Une scène improbable s'est déroulée dans la petite commune de Guisborough, au Royaume - Uni : un homme manifestement mal intentionné a décidé de s'en prendre à un jeune garçon. . . mais celui - ci n'a pas bien choisi sa cible, puisqu'il est tombé sur un champion de jujitsu. Comble de l'ironie, le tout a été filmé.

Jusque là, Alex Williams n'était pas particulièrement célèbre hors de l'univers du jujitsu . Quatre fois champion du monde de jujitsu junior, le jeune garçon était resté hors des radars et vivait dans sa petite ville de Teeside, en Angleterre, sans chercher particulièrement la notoriété .

Le jour ou tout a basculé

Mais un événement inattendu l'a propulsé dans les médias : alors qu'il déjeunait sur un banc, le jeune homme s'est fait agresser dans la rue par un inconnu d'âge mûr, couteau à la main, qui criait : "je vais t'éclater la tête", et "je vais te mettre un coup de couteau". L'histoire aurait pu être tragique, elle est en fait héroïque : le jeune champion a pu réaliser ses prises sur son agresseur, et l'immobiliser en quelques minutes, le tout à mains nues .

Depuis, la scène ayant été filmée, le jeune sportif est devenu la coqueluche du grand public . Humble, il a simplement déclaré : "j'ai vu une opportunité de me défendre et d'attaquer, donc que je l'ai fait . J'étais concentré . Évidemment, j'étais inquiet qu'il ait un couteau parce qu'il m'avait menacé de me planter . Dans ces situations, il s'agit de survivre et heureusement j'étais prêt pour le battre" .

Alex Williams, bien que victorieux, n'est pas non plus sorti indemne de la bagarre, qui a duré plus longtemps que prévu : "J'ai cru qu'après l'avoir mis au sol une première fois, il serait parti, mais il est revenu pour se battre plus . Donc j'ai continué d'essayer de le repousser sans le frapper . Le mouvement m'est venu naturellement parce que j'ai répété mille fois en entraînement . Mon but était de faire redescendre la situation en sécurité", raconte - t - il . Et en effet, sur la vidéo, on voit l'homme insister . Ce qu'on ne voit pas, et que même le jeune athlète découvrira plus tard, c'est que l'homme lui a arraché un morceau d'oreille par morsure .

Une histoire qui a fait plus de peur que de mal à Williams . Ce dernier se remet bien de ses points de suture et se réjouit de sa nouvelle notoriété qui, il l'espère, lui permettra de partager sa passion pour le jujitsu avec le grand public .