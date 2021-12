"Spider-Man" : un premier trailer pour la suite de "New Generation"

Le premier teaser de la suite de "Spider-Man : New Generation" vient de sortir.

par Team Mouv'

À seulement quelques semaines de la sortie de Spider-Man : No Way Home, Sony et Marvel ont déjà dévoilé un premier aperçu de leur prochain film multivers : le film d'animation Spider-Man : Across The Spider-Verse (Part One).

Une saga loin d'être terminée

Le synopsis officiel accompagnant le teaser décrit ce film, la suite directe du film Into The Spider-Verse de 2018, comme "une aventure épique qui transportera l'homme-araignée de Brooklyn, voisin amical et à plein temps, à travers le multivers pour rejoindre les forces de Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-People et affronter un méchant plus puissant que tout ce qu'ils ont jamais rencontré".

Le teaser a confirmé les rumeurs selon lesquelles Across The Spider-Verse sera effectivement un film en deux parties. Comme le duo de scénaristes et de producteurs, Phil Lord et Chris Miller, l'a déclaré à Entertainment Weekly peu après sa diffusion : "L'histoire de Miles est une épopée. Nous avons écrit ce que nous pensions que l'histoire devait être, et à notre grande surprise, nous avons réalisé qu'il s'agissait de deux films au lieu d'un. Nous travaillons sur les deux au moment où nous parlons. La deuxième partie sortira dans le courant de l'année 2023".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour apercevoir cet épisode il faudra encore patienter jusqu'au 12 octobre prochain, en attendant No Way Home sort ce mercredi 15 décembre au cinéma.