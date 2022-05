Soso Maness et Dinos dans une boucle temporelle pour le clip "À l'aube"

Soso Maness envoie le clip "À l'aube" en featuring avec Dinos.

par Team Mouv'

Signant son retour dans le paysage rap français en mars dernier, Soso Maness vient de dévoiler ce 12 mai, son nouveau morceau intitulé À l'aube, dans lequel il s'accompagne pour la première fois du lyriciste Dinos et envoie, par la même occasion, son visuel.

Un jour sans fin

Alors que Dinos et Soso Maness se filmaient il y a quelques jours en plein accident de voiture (fake), déclenchant un vrai buzz sur les réseaux sociaux, on sait désormais d'où provenait cette séquence puisque les deux rappeurs viennent de dévoiler leur collaboration et le clip À l'aube, à travers lequel les péripéties s'enchaînent, sans fin.

Après avoir envoyé Piranha et plus récemment Crépuscule, Soso Maness, qui avait pourtant l'intention de s'éloigner des réseaux sociaux, continue d'enchainer avec ce nouveau single qui pourrait bien faire office de 3ème extrait de son prochain album, qui semble déjà en route.

Décrit par Soso Maness comme une "boom bap marseillaise", le rappeur s'arme de Dinos sur ce titre pour rapper la rue et ses réalités. Entrainés chacun à leur tour dans une boucle temporelle infernale avant de pouvoir se rencontrer, le visuel réalisé par Julio / Katim et probablement inspiré du film Un jour sans fin, traduit des choix de la vie, de leurs conséquences mais surtout de l'impossibilité de modifier ou d'échapper au destin, qui nous rattrapera toujours.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un nouveau morceau encore une fois fort de sens et de morale et qui donne un peu plus le ton du futur projet du marseillais.