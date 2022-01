Sofiane Pamart nous embarque dans le "Love" avec son nouveau clip

Sofiane Pamart est de retour avec un clip inédit intitulé "LOVE".

par Team Mouv'

Le pianiste du rap français Sofiane Pamart a encore frappé ! Mis en lumière par son projet commun avec le rappeur Belge Scylla, l’artiste a par la suite signé les mélodies de très nombreux morceaux connus. On retrouve le Piano King, sur des collaborations avec SCH, VALD, Koba LaD, Dinos, Laylow, DA Uzi avec qui il a donné une version exclusive pour Mouv' du morceau L'Impasse et beaucoup d’autres rappeurs.

Le Piano King Sofiane Pamart vient d'annoncer l'arrivée imminente de son nouvel album. En effet, LETTER sera son prochain opus et il arrivera le 11 février prochain. Pour le teaser, le virtuose du piano vient de dévoiler LOVE, un clip inédit.

Le LOVE partout

Dans ce clip inédit réalisé par Guillaume Héritier, on peut voir plein de paysages, de décors sublimes et une forte présence des femmes dans les images. Belles femmes, beaux paysages, de quoi nous emporter et nous faire vibrer sur cette tendre et douce ballade signée le Piano King.