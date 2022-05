So La Lune sort le clip "Fin Heureuse", premier extrait de son album à venir

So La Lune dévoile son nouveau clip, "Fin Heureuse", premier extrait de son futur album, "Fissure de Vie".

par Team Mouv'

C'est une des révélations de la nouvelle vague rap : So La Lune va sortir son premier album le 27 mai, et vient de révéler le premier clip de ce projet.

Un flow mélodieux, une voix nasillarde, des textes déchirants et des refrains que l'on fredonne à l'infini : c'est l'ADN So La Lune. Si vous ne connaissez pas encore ce jeune rappeur montant, c'est le moment de le découvrir : SO sort son premier album vendredi 27 mai, et possède déjà derrière lui une communauté très active et fidèle à l'artiste.

Un projet lunaire

Et quand on regarde le nouveau clip du jeune rappeur de la new wave, il est facile de comprendre pourquoi. Poétique, émouvant et extra-terrestre, le nouveau projet de So La Lune a tout pour plaire. Dans Fin Heureuse, on retrouve l'artiste lunaire en balade dans un paysage à la fois désertique et cinématographique, errant sur des paroles fortes en émotions.

Un clip léché, et dans lequel l'identité artistique de So La Lune, forte et hors du commun, est affirmée avec beauté. Fin Heureuse a d'ailleurs aussitôt séduit les fans, qui n'attendent maintenant que la sortie de l'album Fissure de Vie ce 27 mai, étape signifiante pour l'artiste qui fait petit à petit son chemin dans le rap game et qui dit sortir "son premier vrai projet".

De quoi nous hyper encore plus pour la sortie de l'album. Plus que quelques jours à attendre, mais qui vont paraître longs. En attendant, on peut toujours réécouter Tsukithèse en boucle pour se préparer...