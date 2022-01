So La Lune et Dawg Sinatra fusionnent dans le clip "Tsukinatra"

So La Lune et Dawg Sinatra collaborent sur le titre "Tsukinatra".

par Team Mouv'

Deux des rappeurs à suivre de ces prochaines années s'associent autour d'un nouveau titre issu de la prochaine mixtape collaborative de 1863.

La fusion "Tsukinatra"

Le 8 janvier 2021 sortait la première mixtape du média 1863, Tambora. Le projet comprenait de nombreuses apparitions telles que Jäde, Khali, Lala &ce, Slimka, La Fève ou encore thaHomey et a été très bien reçu notamment de la part du public fan de la New Wave. Cette année le média a décidé de rééditer l'expérience et a envoyé lundi 10 janvier le premier extrait du prochain opus.

En guise de premier morceau, 1863 nous offre la collaboration entre l'un des rappeurs les plus productifs de 2021 (7 projets en 1 an), So La Lune, et l'une des pépites rennaise, Dawg Sinatra. Les deux jeunes rappeurs s'allient sur Tsukinatra, produit par Kon Queso, un titre mélancolique dans lequel ils s'amusent à interchanger leurs couplets à coup de passe passe. Le clip, sorti ce vendredi 14 janvier, est réalisé par ORVS s'accorde parfaitement avec le morceau en plongeant les deux artistes dans la nuit parisienne.

Pour l'instant aucune date concernant la sortie de la deuxième mixtape de 1863 n'a été dévoilée mais ce prochain opus risque à coup sur de faire encore plus de bruit que le premier et devrait ravir les fans de la nouvelle génération de rappeur.