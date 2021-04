Will.i.am sort un masque du futur avec casque audio intégré

Will.i.am lance son propre masque barrière.

par Team Mouv'

En temps de crise sanitaire, le business du masque est devenu plus que florissant . Si de nombreuses marques ont lancé des produits barrières, c'est désormais un chanteur qui débarque sur le marché . Will . i . am vient d'annoncer sur ses réseaux le lancement du Xupermask", qui a été créé en collaboration avec le fabricant Honeywel et Jose Fernandez .

Ce bijou de technologie est équipé de trois ventilateurs à double vitesse, et d’un système de filtration d’air à haute efficacité . Il comprend aussi un microphone, des écouteurs antibruit, et des lumières LED . En plus de tout ça, le masque est connecté puisqu'il fonctionne en Bluetooth .

Dans les colonnes du Hollywood Reporter__, Will . i . am explique avoir eu l'idée en mars 2020, avant de prendre l'avion : "J'ai eu envie de faire un masque pour les voyageurs, parce que les masques n'ont jamais été conçus pour une utilisation quotidienne, pour que les gens puissent interagir avec la technologie, les écouteurs et les téléphones . Les gens enlèvent leur masque et les écouteurs tombent" . explique - t - il .

Le Xupermask sera disponible à la vente à partir du jeudi 8 avril, pour 299 dollars ( 250 euros environ )

