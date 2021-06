LeBron James : un designer lui crée un grillz Nike personnalisé

Lebron James s'est offert un sourire Nike.

par Team Mouv'

On a récemment entendu parler de la dernière folie de Post Malone et ses facettes dentaires à 1,6 million de dollars ou le sourire incrusté d'émeraudes et de diamants de Pharrell Williams . Aujourd'hui c'est la légende Lebron James qui a craqué . Il s'est offert les services sur - mesure de Gabby Elan Jewelry pour des grillz . . . Nike .

Des grillz qui font l'unanimité

Le 28 juin, le compte Instagram de la société Gabby Elan Jewelry a publié une photo des nouveaux bébés du basketteur. Plus qu'original, ce sont des grillz en or en forme virgule, le fameux logo Nike . En légende le créateur a mentionné le grand King James avec le slogan de la marque : "Just Do It". C'est pas la première fois que Lebron, est passé dans le cabinet du new - yorkais . En mai dernier, ce dernier a confectionné pour le King des grillz avec un lion entouré de diamants . Comme dit MC Solaar dans son feat avec Missy Eliott, c'est du "cling - cling clinquant" . Toute la communauté fashion est subjuguée, même Marc Jacobs, qui commente "Fantastique". Très bon commerçant, l'entreprise de grillz a répondu "Suivant" . On espère bien voir le directeur artistique avec des grillz à son tour .

Gabby Elan, le roi du sourire hollywoodien

Sur le site de l'entreprise Gabby Elan Jewelry on peut y découvrir l'histoire du créateur Gabby Elan . Pas du tout joaillier, ce technicien dentaire est arrivé à Brooklyn à seulement 26 ans dans les 90's . Il a capté direct la mode des grillz et les dents en or, sans savoir qu'il allait finir par habiller le sourire de toutes les plus grandes stars américaine : des grillz en opale de Kim Kardashian, au Wu Tang Clan . Ou encore lka top model Heidi Klum, Tyler The Creator, ou Pusha T . L'orfèvre dentaire est maintenant associé avec son fils . Un succes story familiale comme on les aime .