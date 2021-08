Travis Scott tease une nouvelle Nike Air Max 1 "Cactus Jack"

Un nouveau coloris exclusif vient compléter la prochaine collaboration Travis Scott x Nike Air Max 1.

par Team Mouv'

Poids lourd du rap US, Travis Scott est un des plus gros vendeurs de disques de la planète . Il est aussi une très bonne égérie de marques et grand amateur de mode, réputé pour le succès de ses collaborations .

Après avoir récemment confirmé sa collection avec Dior, celui qu'on appelle le roi de la mode vient de publier sur instagram un nouveau coloris de sa prochaine paire Nike Air Max 1. Le classique créé par le designer Tinker Hatfield en 1987 a ainsi droit à un nouveau relooking à la "Cactus Jack" avec un swoosh inversé signature .

La sneaker présentée est une nouvelle déclinaison "Wheat/Lemon Drop" avec une base crème aux accents de jaune pâle et de marron. La sangle sera plus sombre et plus colorée . Les lacets marrons tandis que les fonds en gomme recouvriront la semelle extérieure . La marque Cactus Jack habillera le talon et la semelle intérieure .

Une nouvelle déclinaison ajoutée à celles déjà proposées : Baroque Brown/Lemon Drop, Off Noir/Cave Stone, Saturn Gold/Tea Tree Mist, Grey Haze/Light Silver et maintenant la Wheat/Lemon Drop !

capture écran des 5 déclinaison de la collab Travis Scott x Nike Air

Aucune information officielle n'a encore été donnée par Nike, mais ça ne devrait pas tarder .

