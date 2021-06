Travis Scott aperçu avec des Nike Dunk Iron Maiden à 100 000 dollars aux pieds

Égérie de marques et grand amateur de mode, Travis Scott s'est affiché avec une des plus rares paires de baskets à l'occasion d'un match NBA.

par Team Mouv'

Travis Scott est l'un des plus grands amateurs de baskets dans le monde du hip - hop et il est constamment à la recherche de nouvelles chaussures exclusives à porter lors de ses sorties . Bien sûr, en tant que collaborateur régulier de Nike, Cactus Jack a accès à un coffre - fort infini de baskets, et au fil des ans, Nike lui a fourni certains des échantillons les plus rares de la marque . Et forcément, lorsque Scott est assis au bord du terrain lors d'un match de basket - ball, vous pouvez être sûr qu'il va montrer ce genre de paires . Et c'est ce qu'il s'est passé samedi soir, lors du match de playoffs qui opposait les Brooklyn Nets au Milwaukee Bucks .

Selon le journaliste d'ESPN, Nick DePaula, La Flamme était en court side avec des Nike Dunk Iron Maiden inédites qui ont été fabriquées en 2006 . Il s'agit d'une chaussure impossible à trouver sur le marché, et même si vous en dégotiez une paire il vous faudra dépenser la somme astronomique de 100 000 dollars. Une paire mythique qui fait en tous cas rêver les plus grands amateurs de sneakers . À défaut de pouvoir vous les offrir, on vous laisse les regarder en photo . . .

