Tommy Cash et adidas présentent les plus longues sneakers du monde

Le très conceptuel rappeur estonien Tommy Cash s’est associé avec adidas pour présenter la paire de Superstar la plus longue du monde.

par Team Mouv'

Des chaussures de clown ayant la forme d’une baguette de pain, voilà comment la collaboration entre adidas et Tommy Cash a été résumée par un internaute sur Twitter . La paire de sneakers a été dévoilée hier sur le compte Instagram du rappeur, et c’est vrai que le design prête à sourire . Longues d’au moins un mètre, les baskets pourraient parfaitement aller avec un costume de clown . Surtout que pour chaque paire, l’une des chaussures est blanche alors que l’autre est noire.

Malgré tout, tous les codes de la Superstar Originals sont respectés : la coquille sur la pointe de la chaussure, les trois bandes et le cuir . En prime, la signature de Tommy Cash a été gravée à la main et au laser sur la talon et un motif yin - yang a été ajouté à l’intérieur de la semelle pour représenter "l’ange et le démon constamment en opposition" à l’intérieur du corps du rappeur .

En collaborant avec Cash, adidas savait qu'il ne fallait pas s'attendre à un design rustique et classique . Le rappeur à l'univers complètement déjanté et un peu psychédélique a l'habitude des visuels plus qu'originaux . Il a expliqué sur son compte Instagram que les dirigeants de la marque allemande l’avait un peu pris pour un fou quand il leur a présenté le projet :

Quand j’ai dit à adidas que je voulais faire la plus longue chaussure du monde, ils étaient en mode : “Tommy, WTF ?” . Mais cinq mois plus tard, nous voilà .

La paire est évidemment une édition très limitée et il faudra se dépêcher si vous voulez vous les offrir . Pour ça, rendez - vous sur l’application adidas à partir du 3 mars pour s’inscrire au tirage au sort qui révélera le nom de ceux qui auront la chance de recevoir les baskets chez eux .