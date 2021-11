Tealer x Subway : la collab improbable est dispo

Tealer et Subway sortent leur première collab.

par Team Mouv'

Surprise : Subway s'est associé à la marque de vêtements Tealer pour sa prochaine collaboration, et le résultat est canon.

Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'associer Subway à des sandwichs au goût de plastique, vous allez être surpris. La marque de fast-food américaine fait peau neuve avec une campagne pleine de style et de fraîcheur en collaboration avec Tealer. Sweats, t-shirts, bobs et lunchbow sont au rendez-vous dans une collection moderne qui joue sur les codes des deux entreprises, et le mélange est étonnamment réussi.

Collab inattendue mais efficace

A l'image de Ikea ou Lidl, Subway a décider de se lancer dans la mode, et de s'associer à l'occasion avec les Parisiens de Tealer. Résultat : neuf pièces unisexes, vêtements et accessoires, regroupés sont une collection appelée "Le Déjeuner sur l'herbe", en l'honneur au tableau du même nom d'Edouard Manet. Certains vêtements présentent d'ailleurs des versions modernisées du tableau, cette fois-ci en photographie et mis aux couleurs de Subway.

Une façon pour l'enseigne d'affirmer son image de leader dans l'industrie alimentaire, mais aussi d'entreprise tendance auprès de la jeunesse. Avec cette collection aux influences street et hip-hop, la marque essaye de rester moderne - comme en proposant des sandwichs au goût CBD.

Pour les âmes conquises par la collaboration, celle-ci est déjà disponible à l'achat sur le sit ede Tealer et dans les boutiques et corners parisiens.