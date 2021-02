Tealer X "En Passant Pécho" : la collab' perchée et stylée

Entre les "rois du t-shit" et les "as de la carotte", l'histoire d'amour dure depuis longtemps !

par Team Mouv'

À l'occasion de la sortie du film En Passant Pécho : Les carottes sont cuites sur Netflix, Tealer et En Passant Pécho se retrouvent pour une collection capsule . Entre la marque culte et la bande de jeunes acteurs déjantés, la bromance a commencé il y a plusieurs années déjà .

Le film écrit par Nassim Lyes et dans lequel on retrouve Hedi Bouchenafa, Fred Testot, Sadek ou encore Vincent Desagnat est la version longue des histoires de Cokemann et Hedi, deux tarés devenus des personnages cultes avec les épisodes diffusés sur Youtube il y a 8 ans déjà .

Une longue histoire d'amour

L'histoire entre Tealer et En Passant Pécho ne date pas d'hier puisqu'une première collab' entre ces deux marques avait permis de financer la production des épisodes du show il y a quelques années . Toujours sur la même longueur d'ondes, ils reviennent maintenant avec une collab' qui vient boucler la boucle en proposant des articles déjantés, inspirés de l'univers totalement fou d'En Passant Pécho. Elle est composée de hoodies, longlseeves, T - Shirts, bonnets, casquettes ou encore coussins géants compris entre 25 et 180 euros.

Les items de la collab' Tealer X En Passant Pécho (D.R)

Des items dignes d'Hedi et Cokemann

Sur les pièces, on retrouve évidement le nom de la série et les personnages d'Hedi et Cokemann. Sur les coussins géants, on retrouve une référence aux livres pour enfants Monsieur Neige, que Cokemann aime lire entre deux clients, quand il se détend dans son appartement parisien .

Entre le style de Tealer + l'humour et le flow décalé d'En Passant Pécho, ça donne une collab' réussie ! Le film avait déjà une Bande Originale hyper complète avec la participation de nombreux gros rappeurs, elle a maintenant un pied dans le monde de la mode streetwear.