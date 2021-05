Supreme x The North Face : découvre la nouvelle collab’

Une nouvelle collection haute en couleur pour les deux marques !

par Geoffrey

Après la sortie de sa dernière collection de vêtements en collaboration avec Timberland, Supreme poursuit sa grande série de saison, en s'associant à nouveau avec The North Face .

Conçue exclusivement pour Supreme, la gamme spéciale hiver comprend une veste extérieure à bande, une veste Coaches, un pantalon de montagne, une casquette, un sac à dos et une sacoche . Un pull col rond, un pantalon de survêtement et un t - shirt complètent le lot . Excepté des vestes noires et vertes, on notera des couleurs assez flashy comme le rose, le violet, et un bleu très clair .

La collaboration Supreme x The North Face Summit Series printemps 2021 sera disponible sur internet le 27 mai à 11h aux États - Unis et le 29 mai au Japon .