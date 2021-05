Style de traileur en ville, qu’est-ce que la tendance gorpcore ?

Ils sont de plus en plus nombreux à porter des vêtements de trekking dans la vie de tous les jours. Un des symboles de cette nouvelle tendance, les sneakers Salomon.

par Mathieu Ait-Lachkar

Gorpcore . Si ce mot barbare ne vous dit rien, il n’est pas impossible que vous ayez déjà côtoyé quelqu’un dans cette tendance sans le savoir . Paire de Salomon, pantalon technique Arcteryx, et polaire The North Face ( TNF ) , Patagonia, ou encore Quechua . C’est en partie ça le style gorpcore . En fait une mode outdoor technique et confortable portée par les urbains au quotidien . Gorp c’est l’acronyme de « good, oats, raisins, peanuts », aka le mélange énergétique favoris des randonneurs, et core pour hardcore .

D’après une infographie de l’agence Social and Stories ( groupe Le Figaro ) reprise par le site La Réclame, la tendance gorpcore aurait commencé à faire son nid dans les années 90 . Mais c’est bien ces dernières années qu’elle s’est imposée dans nos villes . Le terme Gorpcore a d’ailleurs été utilisé pour la première fois par le New York Times en 2017 par opposition à la mode normcore, plutôt dans la norme pour ne pas dire lambda . Et comme tout effet de mode, il a fallu attendre que des stars rentrent dans le game pour que la sauce prenne . Parmi elles Asap Rocky, mais aussi Frank Ocean lors de la Fashion Week 2019 à Paris où l’artiste dernier portait entre autres un bonnet de la marque Arcteryx et une paire de hiking boots . Loin des défilés hypes, en France aussi on a nos ambassadeurs du gorpcore . Orelsan avec sa marque Avnier, tandis que Jul et 13 Blocks ne cachent pas leur amour pour Quechua par exemple, tandis que de leur côté les membres du groupe 2MR Squaad scande carrément "J'ai ma Quechua, everyday ! ", tels des influenceurs Décathlon .

Les marques en profitent

Celles déjà identifiées outdoor comprennent vite qu’il y a quelque chose à faire dans ce qu’on ne nomme pas encore comme étant du gorpcore . Voilà pourquoi dès 2007 The North Face s’associe à Suprême, faisant ainsi du vêtement technique un objet de mode à part entière, en l’occurrence streetwear .

Supreme x The North Face

En 2009, le Canadien Arcteryx lance sa gamme Veilance, à savoir des vêtements de rando technique dans un design plus citadin . D’autres marques suivront, y compris des grandes maisons de luxe . Récemment, Gucci et TNF ont sorti une collection capsule avec des mannequins vêtus de doudounes au beau milieu de la montagne .

Gucci x The North Face

De son côté, Prada Escape a monté un stand outdoor dans le magasin Selfridges à Londres, avec une galerie faite de gourdes, parkas et autres de chaussures de randonnée .

Prada Escape

La collection Louis Vuitton 2054 s’inscrit également dans cette mouvance gorpcore, avec des pièces lifestyle version luxe dédiées à la performance, et designer par Virgil Abloh . Ce même Virgil Abloh qui prophétisait la mort du streetwear en 2019 avant de s’expliquer plus longuement. C’est dire l’avenir qu’on porte au gorpcore et au techwear .

Louis Vuitton 2054

D’autres marques connues dans l’univers des vêtements techniques comme Stone Island ont aussi décidé de se diversifier . C’est notamment en découvrant les produits Arcteryx que Carlo Rivetti, le PDG de la compagnie, a pris conscience que les ensembles Stone devaient aller au - delà de la simple performance . Avec le projet Shadow Project Stone Island ose donc un peu plus à l’instar de Vuitton et sa gamme 2054 .

Bref, autant vous familiariser avec la mode gorpcore . En effet, tout le monde s’habille dans ce style parfois sans trop le savoir . De ce point de vue, on pourrait dire que le gorpcore glisse vers le normcore . Et un des symboles de ce glissement, peut s’expliquer par la mise en vente à partir de 2019 des chaussures de trail Asics et Salomon chez JD sport, le leadeur européen de la sneaker . Manque plus que la marque Hoka One One et les i - Run et autres vieux campeur auront du souci à se faire .