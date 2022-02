Snoop Dogg devient la nouvelle égérie Gucci

Snoop Dogg est le nouveau mannequin de la collection Gucci.

par Team Mouv'

Les consécrations s'enchaînent pour Snoop Dogg qui a dévoilé sur ses réseaux sociaux une des photos de la nouvelle campagne Gucci pour laquelle il est l'égérie.

Snoop Dogg devient mannequin

Snoop Dogg a le don d'explorer toutes les industries et business qui pourraient s'offrir à lui. Musique, business de hot-dogs, alcool, textile, tout y passe avec Snoop. Et c'est aujourd'hui dans le monde du mannequinat que le rappeur s'est lancé du haut de ses 50 ans, et pas avec n'importe quelle marque.

Connu pour son style toujours bien travaillé et pouvant passer de smokings et fourrures à de larges baggys, le nouveau propriétaire de Death Row Records qui a récemment sorti son 20ème album, a dévoilé ce lundi 21 février sur Instagram, sa dernière collaboration avec la marque de luxe Gucci.

Vêtu d'un costume vert, d'une cravate en velours rouge bordeaux, et d'un chapeau de cow-boy, celui qui devrait prochainement animer l'"Eurovision" américain accumule les nouveaux rôles et semble savourer sa nouvelle vie de mannequin.