Serena Williams présente sa collection avec Nike pour la diversité

La championne de tennis, Serena Williams dévoile le fruit de sa collaboration avec Nike.

par Team Mouv'

Nike s'est associé avec la championne de Tennis Serena Williams, pour créer une collection athlétique pour femmes allant du prêt - à - porter à la chaussure . Accompagnée par une équipe de dix designers identifiés comme le Serena Williams Design Crew ou SWDC, la tenniswoman et l'équipementier sportifs souhaitent ainsi intégrer une vraie diversité et inclusivité dans la mode.

Diversité dans le design

Ce groupe de jeunes designers fait partie d'un programme de formation "Diversité et Design" fondé par Nike il y a deux ans, qui met en avant des designers racisés qui sont sous représentés dans le milieu encore trop fermé qu'est la mode . La collection qui sera un mix d'influence athlétique et streetwear sera disponible dès le 1er septembre sur le site de Nike et dans les magasins .

