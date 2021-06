Saucony sort la sneaker idéale pour repartir en voyage

La marque américaine Saucony a collaboré avec le shop australien Up There pour une version de sa Shadow 6000 bien stylée et qui tombe a pic pour la reprise (timide) des voyages. La paire débarque en France en quantité limitée mais accessible.

par Team Mouv'

Marque de chaussures culte et plus que centenaire, Saucony sort le 18 juin 2021 une nouvelle collaboration avec Up There, store australien de référence, autour de la Shadow 6000.

Le modèle, qui fait partie des plus prisés des fans de la marque, est proposé dans une version riche en textures et dotée d'une tige en daim qui vient recouvrir un double maillage premium . Le tout est complété par un cuir fuchsia irisé qui donne du pop à la paire .

Up There x Shadow 6000 © Saucony

L'inspiration voyage, thème de cette paire, se retrouve dans les détails de la languette et de la semelle intérieure . On y retrouve notamment des prints en mode "tampons de passeport" . La box et le pochon fourni sont également marqués des mêmes effets .

Up There x Shadow 6000 © Saucony

Petits bonus non négligeables, la Saucony Up There Shadow 6000 est livrée avec quatre jeux de lacets, un filet de protection, le tout emballé dans un papier de soie lui aussi inspiré des passeports .

Up There x Shadow 6000 © Saucony ©Radio France

Up There x Shadow 6000 © Saucony

Up There x Shadow 6000 © Saucony

La paire , très quali en plus de son design frais et relativement facile à matcher, est vendue en quantité limitée en France au prix de 170 Euros dans les shops Starcow ( Paris ) et Strictly ( Bordeaux ) . Pas de raffle, pas de tirage au sort, il faut juste être vif si vous voulez l'attraper !