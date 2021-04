Saucony revisite sa classique Jazz pour les 40 ans du modèle

Marque pointue mais réputée notamment dans le running, Saucony continue de revisiter ses archives et donne une nouvelle jeunesse à sa Jazz originale 40 ans après avec la Jazz 81.

Saucony a été fondée en 1898 en Pennsylvanie, et s'est au fil du temps taillé un solide réputation dans la chaussure de running ou la sneaker lifestyle .

Parmi les classiques de la marque, on retrouve la Jazz originale, extrêmement légère, qui avait pour ambition d'être la running shoes la plus innovante à sa sortie en 1981, soutenue par une équipe de sportifs de haut - niveau et des médecins du sport .

40 ans après, la réédition réinterprète donc le modèle original avec la Jazz 81 qui conserve l'allure et les caractéristiques propres qui ont fait de la Jazz une véritable icône tout en s'adaptant aux standards actuels de conforts et de style. Si la languette est la même que sur le modèle original, les lignes du contour ont été modernisées, la fabrication et les matériaux choisis ont eux été repensés . L'empeigne de la sneaker a été remodelée pour un meilleur confort .

Le modèle est dispo du 35 au 48 autour de 109 euros en trois couleurs ( noir, gris et marine ) , en série limitée et de nouveaux coloris arrivent au printemps .

