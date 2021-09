Rihanna voyage dans la dernière campagne de RIMOWA

Dans un clip publicitaire de RIMOWA, la reine de la mode sillonne le désert.

par Team Mouv'

Queen Riri a de nouveau frappé : dans une publicité de quelques secondes publiée par la marque RIMOWA, on aperçoit la chanteuse plus rayonnante que jamais, alors qu'elle embarque gracieusement dans un road - trip à travers la Californie.

La marque de maroquinerie RIMOWA a fait fort : pour sa dernière campagne, "Never Still", elle s'est associée avec un casting hors - normes . C'est en effet Roger Federer, Lebron James, Patti Smith et la non moins emblématique Rihanna qui posent pour la dernière campagne de l'entreprise appartenant au groupe LVMH .

Rihanna - RIMOWA never still collection (Jamie XX)

Un extrait cinématographique et éblouissant

Marque de luxe pour voyageurs fortunés, RIMOWA a décidé d'emmener Rihanna se promener sur les routes des déserts californiens. La marque avait pour but de filmer ses stars pendant des voyages symboliques.

La jeune milliardaire a donc choisi de s'éloigner de sa "routine frénétique" pour s'échapper, toute de luxe vêtue, à bord d'une caravane AirStream . De quoi nous faire de magnifiques images où l'on voit la reine prendre l'air . Graphique, coloré et planant, le spot publicitaire nous permet d'admirer la chanteuse alors qu'elle profite d'un jour off .

Une pause dont elle avait apparemment besoin au milieu de son emploi du temps surchargé . Rihanna vient en effet de lancer son parfum, Fenty, et des rumeurs circulent sur un prochain featuring avec Nicki Minaj .