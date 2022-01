Rihanna : sa marque Savage X Fenty va ouvrir ses premières boutiques aux États-Unis

Savage x Fenty, la marque de Rihanna, lance ses boutiques physiques aux US.

Rihanna a décidé de faire passer sa marque au cran supérieur : cinq boutiques physiques Savage x Fenty vont ouvrir aux Etats-Unis.

"2022, on débarque !" a lancé Rihanna sur son compte Instagram ce vendredi 7 janvier. Et, de fait, l'héroïne de la Barbade est en pleine opération pour sa marque Savage x Fenty : des boutiques vont ouvrir dans plusieurs villes des Etats-Unis. La musicienne, créatrice et businesswoman déborde d'enthousiasme : "on va vous proposer une nouvelle expérience Savage x Fenty avec le lancement de nos premières boutiques physiques !".

Une consécration pour la marque

La marque, fondée en 2018, propose de la lingerie inclusive, avec des pièces disponibles pour tous types de corps et de morphologies : on y trouve des tailles qui vont du XS au 4XL. Elle vient s'ajouter à l'entreprise de cosmétiques Fenty Beauty, proposant du maquillage pour tous types de peaux, que Rihanna avait bâtie en 2017.

C'est donc un grand pas en avant pour Riri, qui aura enfin des espaces dédiés à ses créations, et confie " *je n'arrive pas à croire que le moment soit venu, et je suis impatiente de vous proposer cette expérience IRL* ". Elle dévoile ainsi les villes où seront ouvertes les premières boutiques : "nos premiers emplacements : Las Vegas, Los Ageles, Houston, Philadelphie et Washington D. C.". Le tout illustré par ce qu'on image être un aperçu d'une des futures boutiques.

Si vous avez la chance de faire un détour par les Etats-Unis, vous saurez donc où croiser Rihanna... avec un petit peu de chance.