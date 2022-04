Rihanna : enceinte et sublime pour un shooting exceptionnel pour Vogue à Paris

Rihanna plus belle que jamais, le temps d'un passage à Paris.

par Team Mouv'

Véritable icone de la beauté et de la réussite, Rihanna cultive jour après jour son statut de reine. Et après avoir dépoussiéré les annonces de grosses sur Instagram il y quelques mois avec son homme A$AP Rocky, Riri a encore une fois repoussé les limites du chic et de la sensualité. Un passage à Paris remarqué qui lui vaudra la couverture du plus célèbre magazine américain de mode féminin, Vogue.

J'espère que nous avons pu redéfinir ce qui est considéré comme "décent" pour les femmes enceintes.

La haute couture à l'état pur

Perchée au deuxième étage d'un immeuble haussmannien surplombant la place de la Madeleine dans le 8ème arrondissement, dans le plus chic des quartiers parisiens, dans une suite du Ritz, on découvre les somptueuses photographies de la célèbre Annie Leibovitz. Une Rihanna "plus one" plus belle que jamais, redéfinit grâces aux créations de Jahleel Weaver et Alex Jordan Harrington les règles de l'habillement des femmes enceintes avec des style à couper le souffle !

Libre et décomplexée

Une nouvelle fois, la plus célèbre des barbadiennes apparait souriante, décomplexée, et très heureuse du résultat.

Mon corps fait des choses incroyables en ce moment, et je ne vais pas en avoir honte. Cette fois devrait être festive. Parce que pourquoi devriez-vous cacher votre grossesse ?

Les photos et l'interview seront publiées dans l'édition de mai de Vogue. D'ici là, découvre aussi l'inside vidéo.

Pour rappelle, Robyn Rihanna Fenty avait déjà fait la une du British Vogue coiffée d’un durag noir avait beaucoup fait parler sur la toile...