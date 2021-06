Qui sont les designers de nos sneakers préférées ?

Outre Tinker Hatfield, l’inventeur entre autres des Air Max 1, qui sont les designers de sneakers ?

par Mathieu Ait-Lachkar

S’il est de coutume de connaître le nom d’un réalisateur, d’un photographe, d’un écrivain, d’un artiste en général, voire d’un journaliste, il est plus rare, y compris pour les passionnés, de connaître ceux sans qui rien n’aurait été possible ou presque : les designers de sneakers. En effet, qui se sache derrière les Asics Gel Lyte III, Adidas ZX 500, 800, 8000, Flux, ou encore les Air Force 1 ? Découvrez - le ici, à l’heure où les designers sont sortis de l’ombre pour être élevé au rang de véritables personnalités .

Steven Smith

C’est à lui que l’on doit des paires devenues iconiques comme les New Balance 576, 1500 et 997, mais aussi les Reebok Instapump Fury, ou encore les Vapormax . Il fait également parti depuis peu de l’équipe de designer qui entoure Kanye West et son co - branding avec Adidas : Yeezy . Steven Smith expliquait dans un interview au site Complex sa relation avec Kanye West : « La première fois qu’il m’a appelé, il m’a dit ‘Bro c’est toi qui a designé toutes les chaussures que je voulais enfant’ . » . C’est dire l’influence du gars …

Steven Smith - croquis New Balance

Bruce Kilgore

Si quand on parle de Nike, on pense le plus souvent à Tinker Hatfield et la technologie Air, d’autres designer ont fait le succès de la marque à la virgule . Sans le savoir vous rockez probablement une paire de Bruce Kilgore : la Air Force One . Cette paire au nom de l’avion présidentiel américain ( car censée pouvoir mener à des sommets ) est née dans au début des années 1980 alors que Nike est encore au stade de challenger sur le terrain du basketball . En effet, outre le modèle blazer, la marque ne s’impose pas sur ce marché . C’était sans compter sur l’arrivée de Bruce Kilgore qui mariera l’alliance d’un design sobre avec un concentré de technologie . La AF1 sera la première chaussure de basket à utiliser la technologie Air .

Bruce Kilgore - Nike Air Force

Peter Moore

Un blase lambda de prime abord, mais comme pour son comparse Bruce Kilgore, celui du britannique gagne à être connu . Pour la simple et bonne raison qu’il est derrière la paire qui s’arrache à prix d’or aujourd’hui : la Air Jordan 1 et son fameux logo « Wings » . Rappelons qu’à sa sortie la paire coutait seulement 65 dollars . En 30 ans, son prix a désormais doublé… au retail…

Michale Jordan - affiche Air Jordan 1

Eric Avar

Alias l’homme derrière les Nike Kobe, dont la production n’existe désormais plus après la mort de Kobe Bryant au début de l’année 2020 . En 1992 Avar participe au projet Nike Huarache aux côtés de Tinker Hatfield . Puis au milieu des années 2000, il devient le designer attitré de Kobe Bryant . On lui doit notamment en 2008 la Kobe IV qui amène la mode des chaussures basses en NBA . Ce dernier modèle encore très largement porté aujourd’hui . Eric Avar c’est un peu celui que personne ne connaît mais qui sans faire de bruit a su faire son trou . Parmi les autres modèles qu’on lui doit on retrouve : les Air Foamposite, Nike Air Flightposite, Huarache 2k4, Nike Hyperdunk, Nike Air Hyperflight, Nike Free 5 . 0, Nike Air Flight Huarache, Nike Air Max2 CB . Avar a même été élu designer de la décennie en 2009 par le site Nice Kicks. Rien que ça …

Kobe Bryant et Eric Avar

Shigeyuki Mitsui

Histoire de sortir un peu des designers qui font encore aujourd’hui les beaux jours de Nike, parlons un peu des modèles de chez Asics : la Gel Lyte III, sorties en 1989 . Shigeyuki Mitsui est l’homme qui se cache derrière ce classique des sneakers . Un modèle qui a mis du temps à voir le jour car trop difficile à produire selon le département de fabrication de la marque japonaise . La fabrication de la Gel Lyte III nécessitera carrément la création d’un nouveau moule . On remercie encore Mitsui aujourd’hui d’avoir fait le forcing . Comme on dit, le jeu en avalait la chandelle…

Shigeyuki Mitsui - Asics Gel Lyte

Parmi les autres designers à connaître, figurent l’alsacien Jacques Chassaing . Il est designer chez Adidas depuis le début des années 1980 . C’est lui qui a conçu la série ZX ( 500, 800, 8000 ) de la marque à trois bandes, mais aussi les Adidas Mutombo et Forum . Shigeyuki Mitsui dira qu’il est une de ses inspirations .

Jason Petrie : Nike Lebron 7, 8, 9, 10, 11… 16…

Scott Hewett : Reebok Question, Reebok Answer, les modèles d’Iverson .

Mark Smith : Nike Air Yeezy 1

Paul Litchfield : Reebok Pump

Aujourd’hui, les acteurs sont toujours aussi nombreux dans le monde de la sneaker, mais bien plus connus . Notamment parce qu’il s’agit d’abord de personnalités connues dans leur domaine avant d’opérer dans le design . On pense par notamment à Kanye West, Sean Wotherspoon, Kendrick Lamar, et Travis Scott. Mais il existe aussi des designers de métier qui savent profiter de l’époque pour se faire connaître . C’est le cas par exemple de Ronnie Fieg qui a fondé la marque Kith, Kaws, ou encore Jerry Lorenzo, qui a fondé en 2013 le label Streetwear Fear of God avec sa propre ligne de chaussures et certaines collaborations avec Vans et Nike ( Air Fear of God 1 ) . La différence entre ces derniers et leurs prédécesseurs semblent se faire du côté de l’inspiration . Hormis Kanye West peut - être, la plupart s’inspirent, voire reprennent des shapes iconiques inventés par leurs ainés…