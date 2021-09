Quelles sont les sneakers préférées des Français ?

A l'occasion de la fashion week, une étude a été faite pour connaître les baskets les plus populaires en France.

par Team Mouv'

Le cliché du Français bobo toujours en Stan Smith est - il vrai ? A l'occasion de la fashion week, qui a lieu à Paris du lundi 27 septembre au mardi 5 octobre 2021, le site Idealo s'est intéressé à la question des sneakers en France .

Adidas et Nike au coude - à - coude

Le comparateur de prix du groupe Axel Springer a basé son étude sur les recherches en ligne des Français, pour savoir quelles étaient les sneakers que ces derniers préféraient . Le site idéalo a ainsi recensé les recherches des Français entre mars 2020 et septembre 2021 .

Aux deux première places du classement, on retrouve sans surprise les indétrônables marques Nike et Adidas; mais la 3e place est, cette année, remportée par Converse qui était pourtant hors du top 5 en 2020 . Viennent ensuite New Balance en 4e position et Puma en 5e . Reebook est le grand perdant de cette année, puisque la marque sort du top 5, remplacée par Puma .

TOP 5 DES BASKETS EN FRANCE 2021

1 . Adidas Stan Smith

2 . Converse Chuck Tailor All Star

3 . Converse Run Star High Top

4 . Nike P - 6000

5 . Adidas ZX 750

Dans le détail, certains modèles paraissent de manière évidente plus populaires que d'autres . Si, dans le top 10, on retrouve 4 modèles de Nike ( Air Force 1, P - 6000, Zoom et React Element ) , ce n'est pas la marque au swoosh qui est la grande chouchoute des Français . Converse apparaît extrêmement populaire, et la première place est réservée à l'iconique Stan Smith, cliché du Français, mais toujours aussi populaire .

La cultissime chaussure d'Adidas, sortie pour la première fois en 1964, a donc toujours autant de succès . . . c'est ce qu'on appelle un intemporel .