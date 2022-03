PUMA x AMI Paris : une collab exclusive pour célébrer la famille et les amis

Une nouvelle collaboration vient d'être dévoilée entre PUMA et AMI.

par Team Mouv'

C'est le genre de collaboration qu'on aime voir. La maison parisienne AMI s'est associée à la famille PUMA pour une connexion qui allie la couture et le design sportif innovant. Et c'est d'ailleurs Romeo Beckham et Mia Regan qui ont été choisis pour incarner cette magnifique ligne.

Le partenariat avec AMI était une évidence

L'objectif de cette collaboration est simple : être reconnaissant envers l'équipe dont on s'entoure, et la famille qu'on a choisie. Le directeur marketing monde de Puma, Adam Petrick, explique : "Le partenariat avec AMI était une évidence. AMI signifie littéralement "ami" et c'est tout de que représente Puma – une communauté, une famille".

La collection comprend certaines des silhouettes de chaussures classiques de PUMA (Slipstream LO, Suede Crepe, Suede Mayu) et côté vêtements, on retrouve des t-shirts, des polos, des vestes, des sweats à capuche, des shorts, des combis, des pantalons ou encore des brassières.

La collection PUMA x AMI sera disponible à partir du 16 mars en exclusivité dans les magasins AMI, puis dans le monde entier dès le 19 mars.

