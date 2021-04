Pour éviter le gaspillage, Nike revend des chaussures légèrement usagées

Nike fait de l'économie circulaire une priorité. La marque à la virgule a décidé de mettre à la vente des baskets déjà portées ou ayant un défaut de fabrication.

par Team Mouv'

Nike améliore encore un peu plus son image de marque . Quelques semaines après avoir stoppé les arrivées de matières premières depuis le Xinjiang, région autonome accueillant la population ouïgoure, Nike se met à l’économie circulaire .

Pour réduire sa quantité de déchets, la marque américaine a décidé de remettre à la vente des paires à peine portées et de mettre en rayon les chaussures ayant un léger défaut de fabrication . Ce service baptisé Nike Refurbished est déjà disponible dans quelques magasins américains et le sera bientôt dans quinze Nike Store au total . Le but est ensuite de l’étendre à d’autres points de vente .

Trois catégories de produits seront donc proposés à l’acheteur et clairement identifiables avec les mentions suivantes : "comme neuf" pour les chaussures ayant été portées moins de deux jours, "légèrement usagé" pour celles utilisées un peu plus longtemps et "avec un petit défaut esthétique" pour celles avec un défaut de fabrication comme une tâche ou une marque . Le prix sera adapté en fonction de la gamme .