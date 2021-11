PNL sort de son silence pour rendre hommage à Virgil Abloh

PNL rend hommage à Virgil Abloh.

par Team Mouv'

Virgil Abloh, designer de premier plan, dont la fusion du streetwear et de la haute couture a fait de lui l'un des créateurs les plus célèbres de la mode, est décédé d'un cancer à l'âge 41 ans. La mort d'Abloh a été annoncée dimanche 28 novembre par le groupe de luxe LVMH et par le label Off-White, qu'il a fondé en 2013.

PNL rend un dernier hommage à Virgil Abloh

L'annonce de sa mort a déclenché un élan de chagrin dans le monde de la mode et de nombreuses personnalités publiques ont tenu à rendre hommage au défunt créateur. Et alors que l'on connaissait leur lien amical, on s'attendait à ce que PNL réagisse à cet évènement tragique et c'est chose faite depuis ce lundi 29 novembre. En effet, le duo formé d'Ademo et N.O.S a envoyé une story dans la soirée dans laquelle ils rendent hommage à Virgil Abloh.

Capture story - @pnlmusic

En 2019, le créateur artistique avait collaboré avec le groupe de Tarterêts pour la conception d'une pièce unique Off White arborée dans le clip Au DD. Un peu plus tard les deux frères ont assisté a un défilé de la marque au deux flèches, marquant un peu plus la relation PNL x Virgil Abloh. C'et donc logiquement que les auteurs du Monde Chico ont rendu un dernier vibrant hommage à l'ancien directeur artistique de Louis Vuiton.