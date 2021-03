Pardon my french : chill avec style chez toi avec les chaussons, peignoirs... du nouveau drop

Pardon my french, la marque de DJ Snake dévoile son nouveau drop.

par Team Mouv'

Vu qu'on passe plus de temps chez soi que dehors, avec l'enchainement des confinements, du couvre - feu . . . la marque de DJ Snake a décidé de te mettre bien à la maison .

Un drop spécial détente et confort à la maison

Après un drop hivernal pour affronter le grand froid, Pardon My French dévoile les produits cosy et stylés à la fois, histoire d'être calé à domicile . Au menu de ce nouveau drop : du textile avec un peignoir en coton ( brodé dans le dos et sur la poitrine ) ainsi qu’un plaid noir et blanc ( 100% coton ) pour être détente comme jamais à la maison. En plus, il y a des accessoires pour boire dans le plus grand des conforts : des mugs noir et blanc ( 100% céramique ) avec également des gourdes isotherme en inox pour garder au chaud ton café ou au frais tes boissons préférées .

Pardon my french - peignoir

Pardon my french - chaussons

Pardon my french - gourde isotherme

En cadeau, une paire de chausson est offerte pour tout achat d'un des produits .