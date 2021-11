Orelsan annonce une collab Avnier x Civilisation Crew bien stylée

Après la sortie de son album Civilisation, Orelsan annonce une collaboration entre Avnier x Civilisation Crew.

par Team Mouv'

Le mois de novembre est très chargé pour Orelsan, après la sortie de Civilisation, qui a réalisé des chiffres records en 3 jours, le rappeur annonce cette fois une nouvelle collaboration avec sa marque de fringues Avnier .

Sur les réseaux de la marque, une nouvelle vidéo a teasé la sortie de cette collab entre Avnier et Civilisation Crew . Comme on peut le lire en légende de la vidéo, la marque ’associe à la tournée Civilisation Tour 2022 d’OrelSan et devient partenaire Work Wear des équipes techniques et artistiques . Dans cette collection, on peut retrouver des casquettes, des t - shirts, hoodies, joggings et vestes .

Cette collection capsule est disponible en précommande jusqu’au 1er décembre .