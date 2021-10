Nike : une collection spéciale Halloween est sortie

Une collab Nike x Halloween est sortie ce matin, le 21 octobre à 9h !

( modifié le ) par Team Mouv'

Une collab pour Halloween, Nike frappe encore ! Plusieurs paires sont sorties comme la Nike Dunk Low, la Air force 1, ou encore la Presto sont aux couleurs de l'évènement .

L'automne arrive, halloween aussi, et Nike est au goût du jour . Nike à sorti 3 modèles, les classiques ou les plus populaires pour l'évènement . Nous aurons la Nike Dunk Low Premium ‘’Halloween", la Air Force 1 "Purple Skeleton" ( également dispo en orange, blanche et noire ) , la Air Force 1 Experimental, la Halloween ainsi que la Nike Air Presto Premium Halloween . Voici, en photo les modèles :

Air Force 1 Experimental (Twitter)

Dunk Low Retro Premium (Twitter)

Nike Air Presto Premium Halloween

Nike Air Force 1 Halloween (Twitter)

