Nike sort les sneakers les plus durables créées par la marque

La marque au Swoosh a annoncé sortir sa chaussure la plus éco-friendly, la Alphafly Next Nature.

par Team Mouv'

Après la sortie de la Nike Alphafly NEXT%, grâce à laquelle la marque au swoosh a battu tous les records de rapidité, Nike a annoncé lancer sa version durable, la Air Zoom Alphafly “Next Nature” .

Ces dernières années, Nike fait des efforts pour améliorer son image, et développe ainsi plusieurs initiatives écologiques . La marque s'était notamment lancé dans la seconde - main au printemps, et avait créé une collection eco - responsable, Move to Zero .

Mais Nike va aujourd'hui encore plus loin en créant la sneakers la plus durable jamais créée par la marque, la Air Zoom Alphafly "Next Nature", qui rejoint le rang des grandes sneakers éco - responsables comme la Space Hippie, la Cosmic Unity et la Air Jordan XX3 .

Une sneakers durable et tout aussi performante

Nike promet que sa chaussure, composée à 50% de matériaux durables, sera tout aussi efficace que la précédente pour les sportifs . Afin de convaincre de la rapidité de sa sneakers, 650km ont été parcourus par des athlètes testeurs, qui ont pu confirmer les promesses d'efficacité faite par l'entreprise de l'Oregon .

Composée à 50% de matériaux durables, la chaussure est couverte d'un textile à 45% recyclé . La doublure, mais aussi les lacets et les étiquettes créés à partir de polyester recyclé à 100% - jusqu'à la semelle, disposant d'une technologie Air Zoom Pods et fabriquée à partir de fibre de carbone recyclée .

Une sortie en fanfare pour Nike qui cherche à montrer son attachement à la cause écologique . Reste à voir si cette dernière améliore aussi, derrière la vitrine, les conditions de création de ses modèles - elle est déjà taxée de green washing, c'est - à - dire d'utiliser des actions de com' pour améliorer son image sans réaliser des changements de fond en parallèle .