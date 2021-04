Nike lance une paire de claquettes Air Max 90 en liège

Pratique, Nike lance des claquettes en liège.

par Team Mouv'

Quelques semaines avant l'été et on espère le retour à une vie "un peu plus normale", Nike lance une paire de claquettes qui va ravir tous les fans de ce genre de produit, pour être frais et stylé au soleil .

Air Max 90 x claquettes : gros combo

L'idée est simple mais osée pour cette Nike Air Max 90 "Cork" Slide : prendre la base d'une Air Max 90 et ressortir une claquette avec tous les détails cools qui vont avec. On retrouve donc la bulle d'air ( très important ) , une étiquette Air Max et surtout une partie faite en liège pour éviter qu'elle coule dans la piscine . . . si un/une pote s'amuse à les jeter dans l'eau . Au niveau des couleurs, on est loin des codes de l'été : plutôt flashy, là on a le droit à du gris, du noir et du beige, marron . Le résultat global est plutôt cool et si t'en as marre des claquettes très classiques, sans détails . . . qui passent inaperçus, ce modèle devrait te plaire .

Nike Air Max 90 "Cork" Slide (1)

Nike Air Max 90 "Cork" Slide (2)

Nike Air Max 90 "Cork" Slide (3)

Comme rapporté par Hypebeast, ce modèle cartonne déjà au Japon : en rupture en quelques heures, et vraisemblablement un lancement mondial devrait être fait dans les prochaines semaines .

Une chose est sûre, les claquettes vont encore sensation cet été !