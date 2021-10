Nike et Uno s'unissent dans une collab colorée

Nike s'est associé à Uno pour une collaboration haute en couleurs, et le résultat est dingue.

par Team Mouv'

A l'occasion des cinquante ans de UNO, la marque de jeu de société s'est associée avec Nike pour créer des Air Force 1 aux couleurs du jeu .

On était loin de s'y attendre : la dernière collaboration de Nike, qui sait toujours nous surprendre par des associations pimentées, a travaillé avec UNO pour son dernier modèle de Air Force 1 . Ces sneakers, disponibles dans toutes les tailles, font suite à un retour de UNO sur le devant de la scène . Le jeu de cartes, élu jeu favori du monde entier, est loin de lasser son public et fait de plus en plus parler de lui .

Un résultat étonnant et réussi

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les sneakers Air Force 1 de Nike seront en cuir, aux couleurs de UNO : blanc, jaune, noir, vert et rouge . C'est donc des couleurs très primaires qui sont au rendez - vous pour un résultat épatant et plein de peps . Sur le côté, on peut apercevoir le logo de Uno, imprimé sur la chaussure; et les semelles sont ornées d'une carte "50", un rappel à l'anniversaire du géant du jeu .

Les chaussures seront disponibles dans les semaines à venir, au prix de 120 dollars . La collection UNO x Air Force 1 risque de beaucoup faire parler d'elle et de disparaître en un rien de temps . Avis aux entendeurs : restez connectés !