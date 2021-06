Nike dévoile une Dunk SB en hommage au Kebab

Dans la catégorie collab insolite : Nike dévoile un modèle en hommage au Kebab.

par Team Mouv'

À tous les afficionados du légendaire Kebab, ce sandwich à la viande accompagné du mythique trio salade, tomate, oignons : Nike a imaginé un modèle de sneaker en son hommage .

Salade, Tomate, Oignon

Baptisée "Kebab and Destroy" cette idée originale vient d'une collaboration entre Nike et le magasin Color Skates à Athènes, en Grèce . Basée sur leur modèle phare, la Nike Dunk SB, la sneaker s'habille des coloris qui rappellent le sandwich avec notamment le rouge ( pour les tomates ) sur les lacets et le swoosh . On remarquera également le détail sur l'arrière de la chaussure : un empiècement marron texturé en référence à la viande .

Nike Dunk SB "Kebab and Destroy" (© Nike)

Nike Dunk SB "Kebab and Destroy" (Nike)

Nike Dunk SB "Kebab and Destroy" (Nike)

Si pour l'instant aucune date officielle n'a été communiquée, la paire sera disponible chez les revendeurs agréés courant juin et sera vendue au prix de 110 euros comme le rapporte Sneakernews .