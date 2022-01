Nike dévoile les superbes Air Force 1 imaginées par Virgil Abloh x Louis Vuitton

Les Air Force 1 aux couleurs de Louis Vuitton, créées par Virgil Abloh, seront disponibles à la vente prochainement.

Le décès de Virgil Abloh, fin 2021, a laissé des traces dans le monde de la mode. Nike a décidé de rendre hommage à l'artiste en mettant en vente des baskets dessinés par le designer.

Le 28 novembre 2021, Virgil Abloh s'éteignait après un long combat contre le cancer. Aussitôt, la nouvelle de sa mort fait le tour du monde, et les hommages fusent de toutes part : Kylian Mbappé, Omar Sy, Drake, PNL et même Zendaya ont exprimé leur deuil, et leur profond regret face à la disparition de celui qu'ils considèrent comme un ami et un artiste novateur. Directeur artistique des collections homme chez Louis Vuitton, le designer a en effet multiplié les projets et les collaborations. Eternel créatif, doté d'une imagination débordante et d'un oeil unique, Virgil Abloh a travaillé avec des nombreux grands noms de la mode et de la culture en général, devenant très vite une figure inévitable du Luxe.

Une paire hors-normes

En souvenir de ce créateur au talent inimitable, Nike a décidé de mettre en vente une paire de Air Force 1 sur laquelle Virgil Abloh a travaillé : une collaboration hors du commun entre Nike et Louis Vuitton. A l'occasion, Louis Vuitton s'est associé à Sotheby's, le géant des enchères, pour vendre 200 paires de cette collaboration exceptionnelle. Tous les bénéfices de cette vente seront reversés à la bourse Virgil Abloh "Post-Modern" Scolarship Fund, créée pour soutenir des étudiants d'origines afro-américaine et africaine.

Dévoilées lors du défilé Louis Vuitton printemps-été 2022, les sneakers seront mises en vente du 26 janvier au 8 février. Si vous souhaitez vous procurer une paire de cette collection ultra-courtisée, il faudra tout de même partir sur un prix de départ de 2000$, mais les chaussures ne sont pas aussi chères sans raison : confectionnées en cuir de veau, les baskets arborant le motif Monogram et Damier de Louis Vuitton sont décorées d'un passepoil en cuir de vache.

Un beau geste qui permet d'honorer la mémoire de l'artiste aux multiples talents. Sinon, vous pouvez toujours aller vous régaler avec les yeux : Louis Vuitton prévoit également de lancer une exposition revenant sur les différents modèles sur lesquels Virgil Abloh a travaillé.