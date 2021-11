Nike dépose sept brevets pour le métaverse

Nike vient de déposer sept brevets pour ses collections dans le futur métaverse.

par Team Mouv'

Après les déclarations de Mark Zuckerberg concernant un futur métaverse, nombreuses sont les entreprises à s'intéresser au projet . Parmi elle, Nike, qui se prépare déjà à ce basculement technologique .

Le métaverse, c'est encore un concept flou : le patron de Facebook, qui a récemment renommé l'entreprise Meta, a annoncé vouloir prendre ce virage technologique qui révolutionnerait notre conception d'internet . Véritable monde parallèle, le métaverse fait des curieux, et ce même si le mystère demeure quant à cette possible révolution .

Les premières sneakers virtuelles ?

Ainsi, selon l'office américain des brevets et des marques, le 27 octobre, Nike aurait déposé sept demandes de marque auprès de Meta, la nouvelle identité de Facebook, pour exister dans l'univers parallèle . La marque au swoosh affiche ainsi son intention de créer des sneakers et des vêtements virtuels, qui ne seraient disponibles que dans le métaverse .

Selon des personnes proches de l'entreprise, citées par CNBC, Nike est en train de prendre un tournant technologique et les utilisateurs de la marque risquent d'être surpris par de nombreux déploiements virtuels ces prochains mois . Ainsi, les prochaines baskets de la marque seront peut - être disponibles en NFT . . .

A l'image de Nike ou de Booba, de plus en plus de personnes se lancent dans les NFT . On est sans doute en train d'observer la genèse de ce qui sera notre futur, et les premiers indices sont surprenants . Espérons que ce monde là ne reproduira pas les mêmes erreurs que le nôtre . . .