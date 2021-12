New Balance x Netflix : un modèle unique fabriqué avec des météorites, au prix de 11 000 euros

New Balance et Netflix ont créé une paire plus qu'originale pour la bonne cause.

par Team Mouv'

A l'occasion de la sortie du film Don't Look Up d'Adam McKay sur la plateforme de streaming Netflix, avec un casting 5 étoiles comportant entre autres Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet ou encore Ariana Grande.... le géant Netflix et la marque New Balance se sont associés pour créer une paire à l'image du film.

Don't Look Up raconte l'histoire de deux piètres astronomes Dr Randall Mindy et Kate Dibiasky (Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence) en pleine tournée médiatique pour avertir l'humanité de sa destruction imminente par une comète. Ils sont confrontés à l'ignorance de la présidente des Etats-Unis qui préfère minimiser les conséquences de cette catastrophe, et même tourner en ridicule le discours scientifique.

A partir de là et comme le rapporte GQ, Netflix et New Balance ont décidé de collaborer avec le designer britannique Matt Burgess pour créer la paire Dibiasky faite à partir de portions d'une véritable météorite pallasite découverte dans le lit asséché de la rivière Hekandue, en Russie, et qui proviendrait d'un astéroïde vieux de 4,5 milliards d'années qui se serait brisé au-dessus de la Terre.

Une paire unique pour la bonne cause

Le designer a donc créée la paire inédite à partir du modèle de la New Balance 550 dans un coloris blanc et gris, lui-même rare, et l'a recouverte de fragments de couleur ambre et émeraude provenant de la météorite Seymchan :

New Balance x Netflix : la paire faite en météorite

La paire rare coûtera la modique somme de 10 000 livres sterling soit plus de 11 000 euros et sera vendue par Sothby's, maison londonienne, le 17 décembre 2021 à partir de 17 heures. L'intégralité des sommes récoltées avec la vente de ces paires sera reversée à l'association de protection de la nature WWF.