New Balance : la précieuse 990v3 avec Joe Freshgoods bientôt dispo en Europe !

L'une des collaborations phares de 2021 de New Balance débarquera bien en Europe : la création de Joe Freshgoods sur un grand classique de New Balance "Made in USA" sortira en quantité limitée à la fin de l'été.

La première collaboration ( surnommée "No Emotions are Emotions" ) entre le designer de Chicago Joe Freshgoods et New Balance autour du modèle 992 a été l'une des plus remarquées en 2020 . Le duo se reforme cette année autour de l'icônique 990 ( v3 ) pour un modèle cette fois baptisé "Outside Clothes"

La paire a été dévoilée dans une vidéo mise en musique par Alchemist qui synthétise tout l'esprit de cette collaboration

La chaussure reflète donc cet esprit de communauté, de vie hors de la maison, lié à l'enfance de Joe Freshgoods . Elle est dominée par une couleur brune, presque "terre", relevée par un mesh bleu clair, ce qui lui donne un contratste osé et saisissant . Des touches de vert vif ( lacets, talon . . . ) viennent épicer le tout .

La chaussure est sortie aux Etats - Unis à Chicago et sur le site de Joe Freshgoods début août et a été sold out direct . On se demandait si elle allait finir par arriver chez nous, et bien c'est confirmé : la Joe Freshgoods New Balance 990v3 "Outside Clothes" débarquera en Europe le 10 septembre 2021. Elle sera disponible en France en exclusivité chez KITH, Starcow et The Next Door . Attention cependant : la paire est fabriquée aux Etats - Unis avec des matériaux haut de gamme et son prix s'en ressent puisque cette paire de la gamme "Made In USA" sera vendue au prix de 250 euros .

Joe Freshgoods x New Balance 990v3 "Outside Clothes"

