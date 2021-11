Mort de Virgil Abloh : Kylian Mbappé, Omar Sy... lui rendent hommage

Virgil Abloh est mort ce 28 novembre 2021 des suites d'un cancer qu'il combattait secrètement depuis 2019.

par Team Mouv'

Virgil Abloh, designer de premier plan, dont la fusion du streetwear et de la haute couture a fait de lui l'un des créateurs les plus célèbres de la mode, est décédé d'un cancer. Il avait 41 ans.

RIP Virgil

La mort d'Abloh a été annoncée dimanche par le groupe de luxe LVMH et par le label Off-White, qu'il a fondé en 2013. Il était le directeur artistique des vêtements pour hommes de Louis Vuitton, mais son activité ne s'arrêtait pas à la mode, il avait une réelle omniprésence dans la culture. Sa mort a suscité bon nombres de réactions, tout d'abord dans le milieu de la mode : "Nous sommes tous choqués par cette terrible nouvelle. Virgil n'était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, c'était aussi un homme avec une belle âme et une grande sagesse", a déclaré Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, dans un communiqué.

Une déclaration de la famille de Virgil Abloh sur le compte Instagram du designer a indiqué qu'il avait été diagnostiqué, il y a deux ans, d'un angiosarcome cardiaque, une forme rare de cancer dans laquelle une tumeur se produit dans le cœur. "Il a choisi d'endurer sa bataille en privé depuis son diagnostic en 2019, subissant de nombreux traitements difficiles, tout en dirigeant plusieurs institutions importantes qui couvrent la mode, l'art et la culture", peut-on lire dans la déclaration.

Depuis, de nombreuses stars sont venues rendre hommage à Virgil sur les réseaux.

En 2018, Virgil Abloh est devenu le premier directeur artistique noir de la mode masculine chez Louis Vuitton. Le créateur originaire de Chicago a été directeur artistique de l'album Watch the Throne de Kanye West et Jay-Z en 2011, il a également été à l'origine de la conception de nombreuses covers comme celle de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Yeezus ou encore LONG.LIVE.A$AP. Avec Nike, il a associé son label Off-White pour des collaborations de baskets qui ont fait le tour du monde. Virgil Abloh a également conçu des meubles pour IKEA, des bouteilles rechargeables pour Evian et des cartons de Big Mac pour McDonald's. Il laisse derrière lui sa femme Shannon Abloh et ses enfants, Lowe et Grey.