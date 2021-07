Megan Thee Stallion égérie d’une campagne Nike x Ambush

La rappeuse la plus hype du moment prête son image pour la prochaine campagne de Nike x Ambush.

Les opportunités continuent de s'accumuler pour Megan Thee Stallion qui cartonne dans tous les domaines : récemment à la Une du prestigieux magazine Sports Illustrated pour l'édition spécial maillots de bain, la rappeuse la plus hype du moment devient la nouvelle égérie de la prochaine campagne issue de la collaboration entre Nike et Ambush .

Egérie de campagne

Cette collaboration entre Nike et Ambush ( un label streetwear créé par la designer Yoon Ahn ) a été spécialement pensée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est donc une collection de vêtements et d'accessoires tout droit sortis de l'univers motorsport comme en témoigne les premières photos dévoilées par Megan elle - même sur son compte Instagram . Sur les images on peut aisément reconnaitre l'énergie athlétique portée par des couleurs vives imposantes comme le rose, le jaune et le noir . Dans la collection on retrouve une combinaison, un pantalon, tshirts, et veste pour un total look sans oublier la Nike Dunk x Ambush qui se pare de jaune fluo . La collection sera disponible dès le 30 juillet prochain sur le site de Nike .

Dans d'autres news, Megan pourrait bien faire ses premiers pas au cinéma et pas dans n'importe quelle production : c'est chez Marvel que la jeune femme pourrait exploiter ses talents d'actrices pour une prochaine série centrée sur des super - héroïnes intitulée She Hulk . . . On ne risque pas d'oublier Megan de si tôt !