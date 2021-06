McDonald's x Nike : un designer crée une paire de TN faite avec des boîtes de nuggets

Gros délire de ce designer coréen pour célébrer Nike et les nuggets de McDonald's.

par Team Mouv'

En 2021, le game des sneakers cartonne partout dans le monde et les collabs plus ou moins folles affolent les sneakers addict, qui réclament sans cesse de la nouveauté .

Nuggets x TN : une paire qui donne faim

Dernière folie en date, une paire de Air Max TN de Nike x McDonald's ( modèle non officiel ) pour célébrer les fameux chicken nuggets . C'est l'idée d'un designer coréen du nom de Josiah Chua qui a voulu créer un modèle uniquement et complètement dingue . Son concept : n'utiliser que des boites de nuggets pour costumiser sa base de TN . Mais attention, pas n'importe quelle boite de nuggets, celles de la collab' BTS ( le groupe superstar de Corée ) x McDo de couleur violette . Josiah a posé également les accessoires qui vont bien avec : une poche spéciale pour les nuggets et une boite de sauce au niveau des lacets . Résultat : une paire hyper colorée qui donne presque faim .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les dessous de la fabrication :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

En poussant le délire à fond, ce designer va surement susciter l'intérêt du groupe BTS ainsi que McDonald's et Nike, qui risquent d'halluciner en voyant cette paire du futur, qui on espère, sera un jour commercialisé .