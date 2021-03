Adidas : Dinos et Lous and the Yakuza, deviennent les égéries de la nouvelle campagne

Les deux artistes ont été choisis pour incarner le nouveau visage de la Stan Smith.

par Team Mouv'

Il est devenu courant pour la mode et la musique de travailler main dans la main pour promouvoir les marques, les artistes étant devenus de parfaits influenceurs dans l'achat . C'est le cas pour Adidas, la célèbre marque de streetwear et créatrice de l'emblématique Stan Smith, qui a choisi Dinos et Lous And The Yakuza pour égéries de sa nouvelle campagne dédiée aux Stan Smith.

La Stan Smith : 50 ans déjà !

C'est sur leurs comptes Instagram respectifs que les deux artistes ont dévoilé une vidéo pour annoncer leur collaboration avec la marque pour laquelle ils deviennent les égéries le temps d'une campagne pour les 50 ans de la Superstar. Dans la vidéo de Dinos, le rappeur évoque son rapport à la musique tout en mettant en avant la Stan Smith .

De même pour Lous and The Yakuza que l'on retrouve donc sur la campagne d’affichage autour de la célèbre basket et dans un spot vidéo qui lui est consacré . Habillée de la tête au pied avec la marque, Lous récite un slogan accrocheur, et arbore fièrement la paire de sneaker . La vidéo enregistre déjà plus de 25 000 vues et 37 000 vues pour Dinos.

Cette campagne est placée sous le signe du zéro - déchet, une tendance actuelle que de nombreuses marques suivent pour proposer une mode éco - responsable .