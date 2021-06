Louis Vuitton lance des bottines inspirées de Dragon Ball et Vegeta

Quand le luxe de Louis Vuitton s'inspire de Dragon Ball.

par Team Mouv'

La saga emblématique Dragon Ball Z n'a pas fini d'inspirer la mode . Des T - shirts Celio aux sneakers Adidas, l'univers mythique du manga fascine toujours autant . Les super saiyens s'invitent sur le show d'une grande une maison de luxe : Louis Vuitton.

C'est aux pieds d'une top model au défilé Cruise 2022, qu'un internaute a pu découvrir les fameuses bottines qui font le buzz car la ressemblance avec l'univers DBZ et surtout les chaussures de Vegeta, sont assez frappantes . Ces paires de chaussures futuristes ont attiré tous les regards au milieu de l'œuvre architecturale "Singular Geometry" du sculpteur et plasticien Dani Karavan . Ce catwalk aux allures cosmiques était situé à la passerelle de l’Axe Majeur de Cergy, à seulement quelques kilomètres de Paris .

Vegeta - capture dessin animé Vegeta

Une collection tout droit venue de l'espace

Signé Nicolas Ghesquière, la collection croisière est très pop et acidulée . Selon la marque de luxe, cette édition est à découvrir “Comme les uniformes d’une fanfare américaine, la collection défile dans une procession à la fois affirmée et joyeuse, propulsant un sentiment d’avance . ” Les formes sont géométriques, les tissus sont en cuir lustré ou en jacquard très colorés : so 60's . Les santiags du futur vont surement se vendre en quelques temps grâce aux fans de DBZ et autres cosplayers de luxe .

En tout cas, pour avoir l'allure de son super saiyen préféré, il va falloir s'armer des sept dragon balls ou du porte - monnaie de Bulma . Est - ce qu'Akira Toriyama validerait le clin d'œil à son personnage de manga ? Pour se faire son avis le défilé rétro est à voir ci - dessous :

