Lil Nas X : Nike et les créateurs de la "chaussure de Satan" ont trouvé un accord à l'amiable

Les "chaussures de Satan" avaient été mises en vente le 29 mars pour 1000 dollars.

par Team Mouv'

En partenariat avec Lil Nas X, la société new - yorkaise MSCHF a commercialisé fin mars, la "chaussure de Satan". Une paire collector, sortie en marge de son clip polémique Montero, et qui contient des signes distinctifs rappelant le diable . ( oui, la paire contient une goutte de sang humain dans la semelle, rien que ça . )

Sauf que cette chaussure est un modèle de Nike, la célèbre Air Max 97 . Alors forcément, le géant américain n'a pas apprécié, n'a pas validé le concept et a décidé de porter plainte contre MSCHF . La chaussure aurait causé des dommages à son image et à sa réputation .

Un terrain d'entente entre Nike et MSCHF

Quelques jours après cette polémique, on apprend finalement que les deux partis ont trouvé un terrain d'entente, et s'apprêtent à régler ça à l'amiable . La société MSCHF qui se décrit comme un collectif artistique a envoyé un message à ses clients : "Nous avons accepté de régler le différend à l'amiable" ajoutant "Dans le cadre de ce règlement, Nike nous a demandé, et nous avons accepté, d'initier un rappel des 'Satan Shoes' et des 'Jesus Shoes'" pour les retirer de la circulation" .

Evidemment, tous lesacquéreurs des chaussures pourront être remboursés, s'ils en font la demande avant le 21 avril . La société précise tout de même que les clients sont en droit de ne pas renvoyer les chaussures . Les prix risquent de grimper . . .