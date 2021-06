Lidl remet en vente ses baskets cultes pour l'été

Après le succès de la première collection, Lidl remet en vente ses baskets pour l'été !

par Team Mouv'

Si vous ne savez pas quoi mettre cet été pour être stylé, Lidl a la solution toute trouvée puisque le géant du discount remet en vente ses sneakers cultes pour l'été .

Les sneakers Lidl, saison 2

Après le succès de la première collection en juillet 2020 qui comprenait des claquettes, chaussettes, baskets et autre accessoires que tout le monde s'est arraché en un temps record, Lidl revient à nouveau cet été pour relancer ses baskets phares à la vente pour habiller nos pieds tout en couleur . Une deuxième chance si vous aviez raté le premier drop, de faire partie de la hype pour cet été . Et ce sera dès le lundi 5 juillet qu'elles seront disponibles à la vente . Comme le rapporte BFM TV, mises en vente le dimanche 27 décembre 2020 dans 1500 magasins du groupe, les baskets ainsi que des t - shirts, des chaussettes et des claquettes vendus entre 3 et 13 euros étaient sold out dès les premiers jours .

C'est donc un retour en force et très attendu pour les baskets Lidl au couleurs vives, comme l'année dernière, les baskets seront vendues à12,99 euros et seront accompagnées cette fois de nouveaux accessoires de saison comme une serviette de plage, des tongs, un sac de courses et même une bouée pour passer un été légendaire .