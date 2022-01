Lidl lance sa collection de hoodies

Des hoodies Lidl sont désormais disponibles.

par Team Mouv'

Plus qu'une simple marque de supermarchés, Lidl s'affirme ces dernières années comme un des leaders de la mode, avec des collections limitées qui font toujours plus fureur les unes que les autres. Pour bien commencer l'année 2022, la marque a ainsi décidé de lancer une nouvelle ligne de vêtements, pour notre plus grand plaisir.

Après la collection de pulls de Noël, on ne découvre donc pas un, mais deux nouveaux hoodies proposés par la marque : le modèle, disponible en deux coloris, est à la vente en bleu et noir, selon les goûts. On retrouve le logo de Lidl qui se répète à la manière de celui de marques de luxes comme Vuitton ou Chanel : un pied-de-nez fantasque qui plaira à certains, et paraîtra kitsch pour d'autres.

Lidl frappe un grand coup pour accueillir 2022

Lidl fait fort en proposant des vêtements disponibles à des prix extrêmement bas : mis en vente le 2 janvier par Livergy, les deux hoodies sont vendus chacun 11,99 euros, une somme dérisoire. Les deux pièces sont par ailleurs composées de coton à 90% et de polyester à 20%. Un jogging au même prix accompagne les hoodies.

Sweet Lidl

sweet Lidl

Lidl - pantalon

Autre bonne nouvelle pour les fans de la marque : les sneakers iconiques de Lidl font leur grand retour, après avoir connu un succès inattendu chez les modeux du monde entier. Ces baskets, commercialisées seulement en petite taille (du 37 au 41) sont de retour pour le prix de 12,99 euros, une somme extrêmement basse.

De quoi ravir les amoureux de mode : si vous avez été déçus par vos cadeaux pendant les fêtes, c'est l'occasion de se lâcher, d'autant que le covid risque de nous faire passer pas mal de temps en jogging...