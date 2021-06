Nike : les ventes battent tous les records à Wall Street

Les chiffres de Nike ont battu des records en bourse.

par Team Mouv'

En Amérique du Nord, les restrictions sanitaires se sont assouplies et les activités sportives reprennent . Les gens ont pris d'assaut les boutiques et les magasins en ligne de sport . Résultat : à la clôture de la Bourse de New York ce jeudi 24 juin, on découvre que Nike a battu des records de ventes . Des chiffres qui affolent Wall Street et la concu .

Un an plus tôt, la marque avait perdu 790 millions de dollars à cause de la fermeture de nombreux magasins par précaution sanitaire . Mais cette année Nike a su se relever et a fait un bénéfice net de 1,51 milliard de dollars . Comme quoi même dans la galère : Just do it . Sur les starting blocks, l'entreprise à la virgule a vendu pour 12,3 milliards de dollars de chaussures et vêtements de sport de mars à mai . C'est près de deux fois plus qu'en 2020 à la même période . Amazing .

Merci l'Amérique du Nord et la vente en ligne

En Amérique du Nord, le principal marché de Nike, les ventes ont explosé de 141% d'après Le Figaro. Les experts expliquent ce phénomène par l'assouplissement des restrictions sanitaires et la reprise du sport . Un autre facteur important : les ventes en ligne . Elles ont augmenté de 41% par rapport à 2020 et de 147% par rapport à 2019 sur le site de la marque . Malgré la polémique sur les réseaux sociaux en mars sur fond d'allégations de "travail forcé" de Ouïghours, la firme et ses ventes se portent plus que bien .

Selon BFMTV, lors d'une conférence téléphonique, le directeur général John Donahoe a affirmé qu'ils viseront toujours plus haut : "nous restons concentrés sur nos principaux moteurs de croissance, notamment les ventes aux femmes, les vêtements, la marque Jordan et le développement à l'international" . Le groupe va suivre les gouts des consommateurs qui pendant cette pandémie ont bien changé : entre l'explosion des achats en ligne et la recherche du bien - être .