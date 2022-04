Lena Situations ultra stylée au festival Coachella

Lena Situations affiche ses looks de Coachella et on adore.

par Team Mouv'

Ce week-end signait le retour de Coachella après 3 ans d'absence. Le gigantesque festival californien reprend du service et réunit toutes les plus grosses stars mondiales sur scène mais aussi dans le public, où celles-ci arborent leur meilleurs looks, notamment Léna Situations qui s'est affichée plus stylée que jamais.

Stunning dans toutes les situations

Alors qu'elle a récemment annoncé son déménagement à Los Angeles, Léna Situations n'allait pas rater un des plus gros événements de Californie. Et pour cause, elle était ce week-end, présente au festival de Coachella. Et si on connait déjà son goût pour la mode, c'était une nouvelle occasion pour l'influenceuse préférée de ton influenceuse préférée de le démontrer à travers ses looks.

En effet, pour le premier week-end, Léna a dévoilé trois looks aussi incroyables les uns que les autres mais pourtant très différents en commençant avec une combinaison noire en quasi totale transparence et à strass, inspirée d'une tenue de scène de Dua Lipa.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Portant une tenue totalement upcyclée et réalisée à partir de pièces de la maison Chanel, Léna n'a pas oublié d'où elle venait avec son deuxième look, à travers lequel elle représente fièrement la vibe "parisienne chic" des années 90 qu'elle apprécie tant, mêlée au côté hippie du festival avec les papillons dans les cheveux.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour le dernier jour, la star française de YouTube s'est vêtue d'une robe au dégradé rouge et noir, sans oublier les fameuses santiags, une pièce iconique du festival.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix