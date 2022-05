Léna Situations : première influenceuse française invitée au MET Gala

Léna Situations a fait ses premiers pas sur le tapis rouge du MET Gala.

par Team Mouv'

Alors que se tenait ce lundi 2 mai le MET Gala 2022, avec des invités de prestiges notamment Kylie Jenner, Kim Kardashian, Blake Lively et d'autres, Léna Situations a, elle aussi, foulé le fameux tapis rouge de la mode. Une première pour une influenceuse française.

Bienvenue à la fin des années 1800

Si des rumeurs circulaient depuis quelques jours depuis les déclarations d'un blogueur, celles-ci se révèlent aujourd'hui plus vraies que jamais. En effet, Léna Situations a été invitée par YouTube pour monter les marches du Metropolitan Museum of Art de New York, à l'occasion du MET Gala, l'événement mode le plus influent de l'année. Un rêve devenu réalité pour la jeune femme, qui a célébré ses 24 ans en novembre dernier en organisant son propre MET Gala et qui obtient aujourd'hui son ticket d'entrée.

Si le thème choisi cette année par Anna Wintour (qui préside l'événement) est "Glided Glamour white tie", en référence à l'âge d'or des USA qui s'étale de la fin des années 1800 au début du XXème siècle, Léna Situations, l'icône française des réseaux sociaux et passionnée de mode, a merveilleusement bien joué le jeu pour son baptême. Arborant une robe bleue fleurie, dans l'esprit de la Chronique des Bridgerton, l'influenceuse la plus puissante du monde en 2021 a marqué l'histoire en devenant la première influenceuse française conviée à cet événement prisé de tous.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Parmi les stars francophones, Stromae était également de la partie avec une tenue hyper classe.

Stromae - soirée MET Gala 2022 (Dimitrios Kambouris) ©AFP

Une nouvelle consécration pour Léna Mahfouf qui vit, depuis son déménagement à Los Angeles il y a quelques semaines, l'American dream parfait.