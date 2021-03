Lacoste X Ricky Regal : la nouvelle ligne de vêtements de Bruno Mars

Le petit prince de la pop est de retour après plusieurs années d’absence. Cette fois ce n’est pas pour sa musique que le chanteur d’Uptown Funk se fait remarquer, mais plutôt pour sa collaboration avec la marque française Lacoste.

par Team Mouv'

Appelez - le désormais Ricky Regal. Le week - end dernier, Lacoste et Bruno Mars ont dévoilé à Los Angeles un projet commun, une ligne de vêtements rétro signée par le chanteur baptisée Lacoste X Ricky Regal, du nom de l'alter ego spécialement créé par Bruno Mars .

Les équipes de la marque au crocodile ont accompagné le prodige hawaïen dans la création complète d’un vestiaire bien old school qui sent bon les années 70. Survêtements avec col pelle - à - tarte, velours, bermudas colorés, chemises à imprimés psychédéliques et les classiques lunettes aviators : tout y est ! Niveau couleur, Lacoste X Ricky Regal met l’accent sur le jaune moutarde, le bleu pétrole et le rouge corail .

La connexion entre Lacoste et Bruno Mars semblait inévitable tant le chanteur semble faire partie de l’ADN de la marque. "Avec Lacoste x Ricky Regal, Bruno Mars a créé une marque sportswear qui associe à la perfection l’héritage de la marque et son style personnel si reconnaissable" s’est félicitée Louise Trotter, directrice artistique de Lacoste .

Pour dévoiler en avant première des pièces de sa collection unisexe qui fait la part belle au soleil californien, Bruno Mars a publié sur son compte Instagram ( et sur celui de son alter ego ) quelques photos prises par le photographe Harper Smith. Surprise, le rappeur Anderson . Paak a également joué les modèles. Rien d’étonnant quand on sait que les deux hommes viennent d’annoncer la sortie prochaine d’un album intitulé An Evening with Silk Sonic, dont le premier morceau sera disponible dès ce vendredi 5 mars .

Dans un communiqué, Bruno Mars a salué cette nouvelle expérience avec le crocodile : "J’ai eu beaucoup de chance de recevoir des propositions de collaborations dans le passé, mais j’étais toujours contraint par un cahier des charges . Lacoste a été la première et la seule marque à m’avoir dit: ‘Bruno, tu peux faire ce que tu veux' . Le respect d’une telle liberté créative venant d’une maison au tel héritage a été un honneur . "

La marque Lacoste X Ricky Regal sera distribuée dès le 5 mars dans une sélection de 18 points de vente avant d’être disponible en commande sur internet à partir du 8 mars.